ВСУ в пасхальную ночь выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 ракет

Донецк, , 04:10 — REGNUM Украинская армия выпустила 20 ракет из реактивных систем залпового огня по Донецку ночью 16 апреля. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«03:25 — н. п. Очеретино — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее, в 00:30, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров в сторону Кировского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 апреля ВСУ 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов. Под огнём противника оказались районы четырёх населённых пунктов ДНР: Горловки, Минерального, Донецка, Макеевки. Днём ранее ВСУ произвели 23 обстрела республики.