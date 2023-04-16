Донецк, 16 апреля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Украинская армия выпустила 20 ракет из реактивных систем залпового огня по Донецку ночью 16 апреля. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«03:25 — н. п. Очеретино — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее, в 00:30, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров в сторону Кировского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 апреля ВСУ 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов. Под огнём противника оказались районы четырёх населённых пунктов ДНР: Горловки, Минерального, Донецка, Макеевки. Днём ранее ВСУ произвели 23 обстрела республики.