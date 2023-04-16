Bloomberg: союз России и Саудовской Аравии угрожает планам Байдена на выборах президента США

Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Нефтяной союз России и Саудовской Аравии может встать на пути президента США Джо Байдена в гонке за победу на выборах в 2024 году. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

Джо Байден Gage Skidmore

«Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена», — пишет автор.

В материале говорится, что ОПЕК+ в очередной раз решили сократить добычу нефти, несмотря на попытки Байдена летом 2022 года добиться её увеличения в ходе поездки в Саудовскую Аравию. Это может быть «только начало», полагают в издании.

Снижение предложения на нефтяном рынке в 2024 году приведёт к росту её стоимости до 120 долларов за баррель, инфляция в США составит 4%. Всё это навредит действующему главе Белого дома, когда американцы будут голосовать, полагают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, общее уменьшение нефтедобычи до конца 2023 года, о котором ранее объявили Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон, составило 1,66 миллиона баррелей в сутки. Решением сократить добычу нефти страны ОПЕК+ нанесли поражение США.