Глава LPOI Сирадж заявил о конце господства западного колониализма и начале эпохи Азии

Джакарта, , 03:11 — REGNUM Руководитель Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж считает, что развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии. Об этом эксперт заявил информагентству ANTARA.

Джакарта. Индонезия Uwe Aranas

По мнению Сираджа, дружеские отношения Индонезии и Китая должны стать основой «для мира во всём мире».

«Китай может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации», — предсказал исламский учёный, добавив, что «господство мировой олигархии и западного колониализма должно закончиться, Азия — возродится».

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