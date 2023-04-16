Благодатный огонь успели доставить в храм Христа Спасителя к концу службы
Москва, 16 апреля 2023, 02:57 — REGNUM К окончанию пасхального богослужения в московский храм Христа Спасителя успели привезти Благодатный огонь из Иерусалима.
По традиции лампады доставили представители Фонда Андрея Первозванного. Борт с Благодатным огнём встретили в аэропорту Внуково-3 16 апреля, около 01:00 мск.
Праздничную литургию в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На службе также присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, перед пасхальной службой патриарх Кирилл в телеобращении пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны, укрепил мир и любовь между их народами.
Глава российского государства Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной пасхальной службы обменялись подарками.