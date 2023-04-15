Париж, 16 апреля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Жители Франции снова вышли на улицы, протестуя против принятой пенсионной реформы. В некоторых городах митинги сопровождались столкновениями с правоохранителями, передаёт телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Так, на мероприятие в Лилле собрались порядка 300 человек.

Участников акции в Лионе полиция разгоняла с помощью слезоточивого газа.

После призыва в соцсетях протестующие вышли на улицы Ренна. Люди подожгли дверь полицейского участка и напали на церковь. Участники несанкционированной акции разбивали витрины магазинов и подожгли несколько машин. В полицейских начали бросать камни и стеклянные бутылки. Митингующих разогнали с помощью водомётов и слезоточивого газа, задержаны одиннадцать человек.

В Париже акции с участием нескольких десятков человек прошли без происшествий напротив мэрии города и в районе Шатле. При этом в 19-м и 20-м столичных округах специальные наряды полиции разгоняли собравшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на массовые «пенсионные» протесты в стране и беспорядки на улицах Парижа, подписал закон 14 апреля — вслед за Конституционным судом Франции, который в этот день утвердил решение правительства республики о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Требование оппозиционных партий о необходимости проведения референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста было судом отклонено.