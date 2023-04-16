В храмах ДНР и ЛНР прихожане на пасхальных богослужениях помолились за мир и бойцов на передовой

Донецк, , 02:28 — REGNUM Пасхальные богослужения прошли в храмах Луганска и Донецка. Местные жители шли семьями, с детьми, сообщает РИА Новости.

Спасо-Преображенский собор. Донецк Rokun Illia

Одна из прихожанок рассказала, что в этот светлый праздник особенно все молятся за мир, за родных и близких, которые находятся на передовой.

«Чтобы все были живы. Чтобы мир пришёл на нашу землю и в наши сердца», — пожелала женщина, добавив, что её муж сейчас на фронте.

В один из храмов пришло несколько сотен человек, люди шли целыми семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.