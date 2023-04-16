Российские штурмовики отвоевали два квартала в Артёмовске
Артемовск, 16 апреля 2023, 02:19 — REGNUM Под контроль российских штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» перешли два квартала Артёмовска, расположенные в северной и южной частях города, заявили в Минобороны России.
«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артёмовска», — отметили в российском военном ведомстве.
При отступлении оставшиеся в городе подразделения ВСУ целенаправленно уничтожают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил, указали в министерстве.
Подразделения Воздушно-десантных войск оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывают противника на флангах.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля пресс-секретарь Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявлял, что в Артёмовске идут самые тяжёлые за последнее десятилетие бои. Российские силы «давят» ВСУ, заходя со всех сторон.