ДНР, 16 апреля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Под контроль российских штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» перешли два квартала Артёмовска, расположенные в северной и южной частях города, заявили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артёмовска», — отметили в российском военном ведомстве.

При отступлении оставшиеся в городе подразделения ВСУ целенаправленно уничтожают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил, указали в министерстве.

Подразделения Воздушно-десантных войск оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывают противника на флангах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля пресс-секретарь Восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявлял, что в Артёмовске идут самые тяжёлые за последнее десятилетие бои. Российские силы «давят» ВСУ, заходя со всех сторон.