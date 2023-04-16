Point: во Франции госпитализировали основателя партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пена

Париж, , 02:07 — REGNUM Во Франции из-за плохого самочувствия попал в больницу основатель крайне правой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщило издание Le Point.

Жан-Мари Ле Пен Kenji-Baptiste OIKAWA

По информации французского журнала, Ле Пену стало плохо во второй половине дня 15 апреля. Политика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предполагается, что у 94-летнего Ле Пена выявлена острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2022 года Жан-Мари Ле Пен испытывал проблемы со зрением, а в феврале он был госпитализирован в одну из больниц в столичном регионе Франции Иль-де-Франс. Тогда у него врачи заподозрили инсульт.