ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 150 боеприпасов
Донецк, 16 апреля 2023, 01:51 — REGNUM ВСУ за 15 апреля 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм.
В районе Горловки зафиксировано 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.
На ясиноватском направлении был один обстрел из РСЗО.
Отмечается, что под огнём противника оказались районы четырёх населённых пунктов ДНР: Горловка, Минеральное, Донецк, Макеевка.
Днём ранее ВСУ произвело 23 обстрела республики.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выпустили вечером 15 апреля десять ракет из РСЗО по Горловке.