СЦКК: киевская армия за сутки 34 раза обстреляла четыре района Донецкой Народной Республики

Донецк, , 01:51 — REGNUM ВСУ за 15 апреля 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм.

В районе Горловки зафиксировано 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

На ясиноватском направлении был один обстрел из РСЗО.

Отмечается, что под огнём противника оказались районы четырёх населённых пунктов ДНР: Горловка, Минеральное, Донецк, Макеевка.

Днём ранее ВСУ произвело 23 обстрела республики.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выпустили вечером 15 апреля десять ракет из РСЗО по Горловке.