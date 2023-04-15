Донецк, 16 апреля, 2023, 01:51 — ИА Регнум. ВСУ за 15 апреля 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 и 122 мм.

В районе Горловки зафиксировано 14 обстрелов из РСЗО и артиллерии 152 мм.

На ясиноватском направлении был один обстрел из РСЗО.

Отмечается, что под огнём противника оказались районы четырёх населённых пунктов ДНР: Горловки, Минерального, Донецка, Макеевки.

Днём ранее ВСУ произвело 23 обстрела республики.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выпустили вечером 15 апреля десять ракет из РСЗО по Горловке.