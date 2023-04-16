Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане

Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провёл переговоры с главой Суверенного совета Судана и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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Гутерриш призвал стороны немедленно прекратить насилие и возобновить диалог. Также он предложил им свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.

Официальный представитель генсека ООН добавил, что Гутерриш выразил готовность Всемирной организации оказывать поддержку народу страны в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в столице Судана Хартуме начались вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования (спецназом). Затем стало известно об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Российские дипломаты находятся в контакте с согражданами и объясняют, какие действия им предпринять при ухудшении ситуации.

Глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооружённых сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования.