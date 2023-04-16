Президент России Путин подарил на праздничной службе патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо

Москва, , 01:29 — REGNUM Глава российского государства Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной пасхальной службы 16 апреля в храме Христа Спасителя обменялись подарками.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент по окончании заутрени, по доброй православной традиции, преподнёс патриарху Кириллу символ Воскресения Христова и торжества жизни — пасхальное яйцо. В ответ глава Русской церкви вручил Владимиру Путину также декоративное яйцо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя ночью 16 апреля.

Патриарх Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.