Москва, 16 апреля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного 16 апреля прибыла в московский аэропорт Внуково-3 с Благодатным огнём из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Привезли благодатный огонь

Делегацию встречали представители Русской православной церкви.

Благодатный огонь доставят в десятки российских городов. Одна из лампад направлена на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Кроме этого, Благодатный огонь передадут другим 11 столичным храмам.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошло схождение Благодатного огня. Его раздали представителям разных стран. Российская делегация направилась в аэропорт Тель-Авива и вылетела в Москву. Предварительно борт с частицей огня совершил посадку в аэропорту Сочи для дозаправки.