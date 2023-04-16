В МПА СНГ рассказали, почему не сняли флаг Украины
Санкт-Петербург, 16 апреля 2023, 01:21 — REGNUM В Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге пояснили, почему, несмотря на политическую ситуацию, флаг Украины продолжал использоваться на заседаниях.
«Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является её действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями», — сказали в штаб-квартире МПА СНГ.
Как сообщало ИА REGNUM, рядом с Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, где 14 апреля открылась Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, был сорван флаг Украины.
Флаг сняли представители партии «Другой России Э. В. Лимонова» «Прямое действие».