Санкт-Петербург, 16 апреля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. В Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге пояснили, почему, несмотря на политическую ситуацию, флаг Украины продолжал использоваться на заседаниях.

Iacis.ru Таврический дворец

«Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является её действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями», — сказали в штаб-квартире МПА СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, где 14 апреля открылась Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, был сорван флаг Украины.

Флаг сняли представители партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», сообщает Telegram-канал «Прямое действие».