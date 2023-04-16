Санкт-Петербург, 16 апреля 2023, 00:58 — REGNUM Возле Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 14 апреля открылась Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, был сорван флаг Украины.

Украинский флаг
Украинский флаг
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СМИ сообщают, что молодой парень пробрался на территорию Таврического дворца, перепрыгнув через забор, и спустил украинский флаг с флагштока.

Уже установлено, что на такой шаг пошли представители партии «Другой России Э. В. Лимонова» «Прямое действие».

Отмечается, что Украина с 2014 года не участвует в МПА, а флаг развевался там до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, «лимоновцы» 23 декабря 2022 года в центре Петербурга устроили несанкционированное шествие к офису «Альфа-банка» на Фурштатской улице, но были задержаны полицейскими.