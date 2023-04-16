Патриарх Кирилл в Пасху пожелал жителям России и Украины, чтобы Бог хранил их страны

Москва, , 00:43 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении перед пасхальной службой пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня происходят тяжелые события. Можно сказать — междоусобная брань. Я обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт… Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему», — обратился патриарх Кирилл к верующим.

Всем патриарх пожелал «крепкой и сильной веры» и укрепления в ней. В канун Пасхи он обратился к архипастырям, диаконам, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Русской православной церкви и призвал к молитве о прочном мире для братских народов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя ночью 16 апреля.