Москва, 16 апреля, 2023, 00:27 — ИА Регнум. В Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Традиционное богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи. В полночь совершается крестный ход, а затем идёт пасхальная заутреня и Божественная литургия.

В храмах утром в воскресенье проводится литургия, ещё одно богослужение — вечером.

Праздничные мероприятия продолжаются всю неделю после 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного объезда храмов Москвы по случаю наступления Пасхи отметил, что всё больше россиян устремляется к Богу. По его словам, возрождение религиозного чувства у людей появляется тогда, когда Господь посылает общенародные испытания.