Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Москва, , 00:28 — REGNUM Глава российского государства Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя ночью 16 апреля.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Богослужение возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На службе рядом с главой государства находился мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин в православный праздник традиционно посещает богослужение. Только два раза за всё время, пока руководит Россией, он пропускал пасхальную службу. В 2003 году потому, что находился в Таджикистане, в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, яйца и куличи будут на столе у Путина в дни празднования Пасхи. Об этом сообщил 14 апреля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед литургией, которую патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет проводить в храме Христа Спасителя, он обратится к верующим на российских телеканалах.