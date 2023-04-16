Newsweek: Трамп отомстит Зеленскому из-за отказа расследовать дело против Хантера Байдена

Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп имеет желание отомстить украинскому президенту Владимиру Зеленскому за отказ возбудить уголовное дело на сына нынешнего американского лидера Джо Байдена Хантера. Своё мнение изданию Newsweek высказал профессор политологии Эмиль Нагенгаст.

Хантер Байден Ben Stanfield

По мнению Нагенгаста, Трамп затаил обиду на Зеленского, который в своё время отказал в проведении расследования.

«Если Трамп вернётся в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование, что привело к первому импичменту Трампа. Он принял это на свой счёт, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — сказал политолог.

По мнению эксперта, в случае победы Трампа на выборах президента США в 2024 году страна разорвёт тесные контакты с Украиной, которые с усердием налаживал Байден. Помимо этого, президентство Трампа грозит катастрофическими изменениями для Киева в конфликте с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы-республиканцы в сентябре 2020 года выпустили доклад, в котором писали, что Хантер Байден получал деньги от лиц, связанных с Компартией Китая, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден-младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.