Патриарх Кирилл заявил о возрождении религиозного чувства в период тяжёлых испытаний

Москва, , 00:17 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного объезда храмов Москвы по случаю наступления Пасхи отметил, что всё больше россиян устремились к Богу. В церквях растёт число прихожан в период тяжёлых испытания, сказал он. Соответствующие слова настоятеля опубликованы на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с военными обстоятельствами сегодня всё больше и больше людей обращается к Богу. Где осуществляются военные действия — там массовое обращение», — заявил патриарх.

По его словам, возрождение религиозного чувства у людей появляется тогда, когда Господь посылает общенародные испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 апреля в московском храме Христа Спасителя пасхальную службу возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение посетит президент России Владимир Путин. В храм доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В честь Пасхи метро Москвы закроется на час позже, в 02:00.