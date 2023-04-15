В американском штате Мэн сошёл с рельсов поезд с опасными веществами
Огаста, США, 15 апреля 2023, 23:38 — REGNUM В американском штате Мэн поезд, груженный опасными вещества, 15 апреля сошёл с рельсов и загорелся. О происшествии сообщили местные СМИ.
Поезд перевозил опасные материалы и к северу от Роквуда сошёл с рельсов. Вагоны загорелись.
Спасательные службы предупреждают об опасности и призывают местных жителей не приближаться к месту происшествия.
О пострадавших в результате железнодорожной аварии пока не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Монтана 2 апреля не менее 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов.