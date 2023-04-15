Огаста, США, 15 апреля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. В американском штате Мэн поезд, груженый опасными веществами, сошёл с рельсов и загорелся. О происшествии 15 апреля сообщили местные СМИ.

Emoskvin Грузовой поезд

Поезд перевозил опасные материалы и к северу от Роквуда сошёл с рельсов. Вагоны загорелись.

Спасательные службы предупреждают об опасности и призывают местных жителей не приближаться к месту происшествия.

О пострадавших в результате железнодорожной аварии пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Монтана 2 апреля не менее 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов.