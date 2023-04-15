Сумы, Украина, 15 апреля, 2023, 23:17 — ИА Регнум. В Черниговской и Сумской областях вечером 15 апреля была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации ведомства, тревога на северо-востоке страны прозвучала в 21:22.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в селе Новая Таволжанка в Белгородской области получила контузию 73-летняя женщина, пострадавшая из-за обстрела ВСУ. Снаряд прилетел в её дом. В здании выбиты окна, разрушены стена дома и забор. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ даже в Пасху продолжают обстрелы мирных граждан.