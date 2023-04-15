СЦКК: киевская армия выпустила по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Горловка, ДНР, , 23:08 — REGNUM ВСУ выпустили вечером 15 апреля десять ракет из РСЗО по Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины начался в 22:15 (совпадает с мск). Удар пришёлся на Щербиновку и Горловку. Было выпущено десять ракет из РСЗО.

Через пять минут после этого, ВСУ из посёлка Дылеевка в сторону Центрально-городского района Горловки выпустило ещё три снаряда калибром 152 мм.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области. В Тёткино сгорел частный дом и сарай у местных жителей.