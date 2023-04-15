Горловка, ДНР, 15 апреля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. ВСУ выпустили вечером 15 апреля десять ракет из РСЗО по Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины начался в 22:15 (совпадает с мск). Удар пришёлся на Щербиновку и Горловку. Было выпущено десять ракет из РСЗО.

Через пять минут после этого ВСУ из посёлка Дылеевка в сторону Центрально-Городского района Горловки выпустило ещё три снаряда калибра 152 мм.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные районы Курской области. В Тёткино сгорел частный дом и сарай у местных жителей.