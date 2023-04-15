Авдеевка, ДНР, 15 апреля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В течение последних двух дней командование ВСУ предпринимает попытки контрнаступления, в том числе в районе Водяного, ряд бронегрупп пошли на прорыв. Об этом 15 апреля говорится в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Российская разведка с беспилотника выявила движение противника под Авдеевкой и нацелила на ВСУ миномёты и артиллерию.

В результате были ликвидированы и повреждены часть танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Авдеевку необходимо взять в окружение, поставлена соответствующая задача. У Вооружённых сил Украины почти не осталось путей для снабжения города, дороги простреливаются.