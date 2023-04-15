Киев, 15 апреля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. На Украину прибыла частица Благодатного огня. Об этом сообщили 15 апреля в Союзе православных журналистов.

Николай Рерих. Русская Пасха. 1932

Отмечается, что частицу Благодатного огня из Иерусалима доставил бизнесмен и клирик канонической Украинской православной церкви Вадим Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию доставят Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня. Самолёт 15 апреля с огнём уже вылетел из аэропорта Израиля Бен-Гурион в Москву.