Глава Чечни Кадыров сообщил первые результаты проверки поджога Корана в Москве

Москва, , 22:51 — REGNUM Провокатор, сжегший Коран у Белого озера в Москве, будет найден и понесёт заслуженное наказание, заявил 15 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что война надругательства над Кораном дошла и до России. Кадыров признал, что видео с сожжением Корана ему показалось сомнительным. К работе подключились различные структуры, первые результаты проверки уже есть.

«Установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни призвал не выдвигать ошибочных версий или обвинений.

Кадыров пообещал, что поиски провокатора не прекратятся.

Видео с осквернением Корана появилось в социальных сетях. Инцидент произошёл недалеко от Святого озера, где планировалось строительство мечети, которое вызвало волнение среди москвичей, поскольку озеро почитается христанами. Мэр Москвы Сергей Собянин поздее сообщил, что для возведения мечети найдено другое место.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой солдат ВСУ разжигал костёр страницами из Корана. Лидер Чечни отметил, что участники этой сцены показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро». Кадыров предложил вознаграждение за ликвидацию глумившегося над Кораном солдата ВСУ.