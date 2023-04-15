Посол России Коронелли вручил верительные грамоты президенту Кубы

Гавана, , 22:40 — REGNUM Российский посол на Кубе Виктор Коронелли вручил верительные грамоты президенту страны Мигелю Диас-Канелю. Об этом 15 февраля сообщило посольство РФ.

Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Отмечается, что торжественная церемония проходила во Дворце революции — Коронелли вручил верительные грамоты первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президенту республики Мигелю Диас-Канелю.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Как сообщало ИА REGNUM, США полностью несут ответственность за создание конфликта на Украине, заявил Мигель Диас-Канель. По его мнению, Вашингтон специально разжигает войны для продажи оружия с целью решения внутренних проблем, а страдают от этого все государства, но не США.