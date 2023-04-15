Хартум, 15 апреля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В Судане российские дипломаты находятся в контакте с согражданами и объясняют, какие действия предпринять при ухудшении ситуации, заявил 15 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян.

ИА REGNUM Судан

«Были уточняющие обращения от россиян по поводу того, как им действовать в случае ухудшения ситуации», — сказал он, добавив, что россияне спокойны.

По словам представителя дипмиссии, столкновений вокруг посольства не наблюдается. Российское представительство находится в режиме повышенных мер безопасности, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля в столице Судана Хартуме начались вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования (спецназом). Затем стало известно об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня.