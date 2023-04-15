Вашингтон, 15 апреля, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Тайвань уязвим перед Китаем, свидетельствуют данные из опубликованных в США особо конфиденциальных документов. Об этом сообщила 15 апреля Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны пролива», — говорится в статье со ссылкой на документы, которые попали в Сеть.

Также американские спецслужбы констатировали проблемы с выявлением опасности со стороны КНР в случае использования Китаем гражданских судов в военных целях, следует из секретных данных. Пентагон констатировал, что на Тайване не готовы обнаруживать пуски ракет из КНР, а половина тайваньских самолётов не сможет выполнять боевые задачи при необходимости. По оценке обозревателей газеты, в результате этого описания картина уязвимости Тайваня перед Китаем выглядит «мрачно».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля по подозрению в распространении секретных данных Пентагона был задержан сотрудник Национальной гвардии США Джек Тейшейра. В ФБР его обвинили в том, что он допустил обнародование более ста документов, в том числе раскрывавших планы Штатов по Украине. В Национальной гвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следователей.

Член Конгресса США от Республиканской партии Тони Гонсалес 15 апреля констатировал, что власти США ослабили контроль за сохранением конфиденциальности секретных данных, и это опасный путь.