Белгородская область, 15 апреля, 2023, 21:54 — ИА Регнум. В селе Новая Таволжанка в Белгородской области 15 апреля получила контузию 73-летняя женщина, пострадавшая из-за обстрела ВСУ. Снаряд прилетел в её дом, написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Новая Таволжанка

В повреждённом здании выбиты окна, разрушены стена дома и забор. Женщине оказывают помощь врачи скорой помощи. Аварийные службы проведут в доме работы с целью обеспечить сохранение тепла, затем начнётся восстановление строения.

«Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей!» — выразил возмущение Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск призывал объявить «пасхальное перемирие» на две недели. Депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Алексей Чепа тогда усомнился, что это возможно, так как «не с кем договариваться».