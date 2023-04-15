Москва, , 21:32 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» 15 апреля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги обыграли «Торпедо» со счсётом 2:1.

Матч «Торпедо» — «Спартак» © Григорий Сысоев/РИА Новости

В составе спартаковцев отличились Кейта Бальде и Роман Зобнин (с пнальти), единственный гол торпедовцев на счету Ильи Стефановича.

Как сообщалось ранее, в первом тайме «Спартак» получил право пробить сразу три пенальти, но отличиться сумел только Зобнин. Игру команда заканчивала вдевятером — были удалены с поля Руслан Литвинов и Мартинс Перейра.

После этой игры «Спартак» в турнирной таблице чемпионата занимает 3-е место (отставание от «Зенита» — 9 очков, но у петербуржцев есть игра в запасе), «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции (13 очков).