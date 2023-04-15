Конгрессмен Гонсалес раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Власти США ослабили контроль за сохранением конфиденциальности секретных данных, и это опасный путь. Такое мнение высказал 15 апреля в эфире телеканала NBC News член конгресса США от республиканской партии Тони Гонсалес.

Секретные документы LBJ Library

Он считает неверным шагом то, что в Штатах стали уделять меньше внимания обеспечению контроля за распространением секретных документов. При этом политик подчеркнул, что у него появилось ощущение, будто американские секретные данные стали хуже защищать, и выразил обеспокоенность по этому поводу.

«Публикация конфиденциальных документов — последнее, что нам нужно. Это опасно», — отметил Гонсалес. Он рассказал, что сам имел доступ к секретной информации, так как более 20 лет проработал в разведке и в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра был задержан как официальный подозреваемый, допустивший утечку в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. В открытый доступ попали свыше ста документов, в том числе раскрывавших планы Штатов по Украине. Тейшейра получил данные на военной базе, где работал. В Национальной гвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следователей.