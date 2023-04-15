Самолёт с Благодатным огнём совершил посадку в аэропорту Сочи для дозаправки

Сочи, Краснодарский край, , 21:22 — REGNUM Самолёт с частицей Благодатного огня на борту совершил посадку в аэропорту Сочи для дозаправки, передаёт 15 апреля РИА Новости.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта в Сочи © Александр Кряжев/РИА Новости

После дозаправки лайнер направится в Москву, в аэропорт Внуково-3 он должен прибыть после полуночи.

Схождение Благодатного огня прошло 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его раздали представителям разных стран. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного направилась в аэропорт Тель-Авива и вылетела в Москву.

Частицу огня доставят в том числе в московский храм Христа Спасителя. Пасхальное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на литургию, как сообщалось ранее, приедет президент России Владимир Путин.