Самолёт с Благодатным огнём совершил посадку в Сочи для дозаправки
Сочи, Краснодарский край, 15 апреля 2023, 21:22 — REGNUM Самолёт с частицей Благодатного огня на борту совершил посадку в аэропорту Сочи для дозаправки, передаёт 15 апреля РИА Новости.
После дозаправки лайнер направится в Москву, в аэропорт Внуково-3 он должен прибыть после полуночи.
Схождение Благодатного огня прошло 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его раздали представителям разных стран. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного направилась в аэропорт Тель-Авива и вылетела в Москву.
Частицу огня доставят в том числе в московский храм Христа Спасителя. Пасхальное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на литургию, как сообщалось ранее, приедет президент России Владимир Путин.