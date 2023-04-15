Киев, 15 апреля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Находящийся под домашним арестом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в своём пасхальном поздравлении сказал, что Украине нужны мир и единение вокруг церкви. Его видеообращение 15 апреля опубликовал телеканал «Россия 24».

Zuma/TASS Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

«Мы всегда молились, и сегодня я усугубляю свои молитвы о нашей земле, которой так нужен мир и единение вокруг церкви», — призвал Павел.

Он пожелал всем здоровья, мира и долголетия от имени священнослужителей Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, митрополита Павла обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды, «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности, «оправдании» действий РФ на Украине. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после попыток киевских властей освободить обитель от сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

От монахов потребовали покинуть территорию лавры до 29 марта, но они остались в монастыре. 31 марта в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.