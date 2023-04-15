Москва, , 20:56 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» в первом тайме матча с «Торпедо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги получили право пробить три пенальти, но сумели реализовать лишь одну попытку.

Вратарь ФК «Торпедо» Егор Бабурин © Григорий Сысоев/РИА Новости

На 15-й минуте нападающий «Спартака» Кейта Бальде попал в перекладину, на 42-й удар отразил вратарь «Торпедо» Егор Бабурин. Уже в компенсированное к первому тайму время сумел отличиться полузащитник хозяев Роман Зобнин.

После первого тайма «Спартак» вёл со счётом 2:0, второй гол в ворота «Торпедо» на 18-й минуте забил Бальде.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская премьер-лига (РПЛ) 8 апреля опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу. На 19 апреля запланированы встречи «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов» в рамках полуфинала второго этапа «Пути регионов». Также в этот день ЦСКА и «Урал» проведут первый матч в финале «Пути РПЛ». Последний тур пройдет 3 июня. В этот день сыграют все 16 команд, участвующих в чемпионате.