На синей ветке московского метро из-за падения человека на рельсы увеличивали интервалы движения

Москва, , 20:44 — REGNUM На восточном участке синей (Арбатско-Покровской) линии московского метро поезда следовали с увеличенным интервалом из-за падения человека на рельсы, сообщили 15 апреля в департаменте транспорта мэрии Москвы.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график», — сообщили позже в Telegram-канале департамента.

9 апреля сообщалось о приостановке движения поездов на Арбатско-Покровской линии из-за задымления. Причиной появления дыма стало короткое замыкание под одним из вагонов поезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля сообщил, что в пасхальную ночь (на 16 апреля) в столице продлят работу наземного транспорта (до 3:30 мск) и метро (до 2:00 мск).