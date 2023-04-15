Пятеро освобождённых из украинского плена военнослужащих вернулись в Чечню

Грозный, , 20:34 — REGNUM Освобождённые из плена военнослужащие полка «Ахмат-Север» 15 апреля вернулись в Чечню. На родине их встречали в том числе представители органов власти, сообщило РИА Новости.

Подразделение «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Военных помимо родственников также приветствовали парламента Чечни Магомед Даудов, глава республиканского управления МВД Руслан Алханов и вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов. Один из бойцов рассказал встречающим, что в плену с российскими военнослужащими обращались «так себе».

Чеченские военные попали в плен ВСУ в декабре 2022 года. Они не помнят, как оказались в плену, потому что были контужены. Бойцы верили, что их освободят.

«С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович (Кадыров — ред.) узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой», — отметил рассказал Даудов, встречая представителей полка «Ахмат-Север».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля из украинского плена вернулись семь военнослужащих из Луганской Народной Республики. Некоторые из них находили в плену в течение года. Один из освобождённых военнослужащих рассказал, что киевские боевики пытали российских бойцов с помощью гвоздодёра.