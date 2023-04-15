Власти Чада закрыли границу с Суданом из-за столкновений армии и спецназа в соседней стране

Нджамена, , 20:28 — REGNUM Правительство Чада приняло решение о закрытии государственной границы с Суданом, а также призвало граждан страны сохранять спокойствие в связи с событиями, происходящими в соседнем государстве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Чада.

Монумент Независимости в Нджамене (Чад) © Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

«Чад обращается к странам региона и международному сообществу с просьбой предпринять необходимые усилия с тем, чтобы в Судане как можно быстрее воцарился мир», — говорится в документе.

Протяжённость границы между Чадом и Суданом, которая проходит по восточным районам пустыни Сахара, составляет 1400 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны боестолкновений в Судане к прекращению огня и началу диалога по урегулированию конфликта. Он отметил, что эскалация боевых действий окажет негативное влияние на гражданское население и поспособствует ухудшению ситуации в стране.