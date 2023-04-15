Украинский военный признал, что в Артёмовске идут беспрецедентно тяжёлые бои

Киев, , 20:26 — REGNUM В настоящее время в Артёмовске идут самые тяжёлые за последнее десятилетие бои. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь Восточной группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый.

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске © Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что о полном окружении Артёмовска говорить ещё рано, однако под контролем ВС России находится более 80% города. Боец ЧВК «Вагнер» также рассказал, что Вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи, вероятность окружения города очень высока. Военный отметил, что российские силы «давят» ВСУ, заходя со всех сторон.

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — приводит слова представителя ВСУ издание УНИАН. По его словам, российская армия продолжает сосредотачивать свои усилия на Артёмовске.

Как сообщали в Министерстве обороны России, наиболее ожесточённые бои в минувшие сутки в рамках проведения специальной военной операции России продолжались в районе Артёмовска. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города, отметили в ведомстве.