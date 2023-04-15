Метро и наземный транспорт Москвы будут работать дольше в пасхальную ночь

Москва, , 20:23 — REGNUM В ночь с 15 на 16 апреля в честь Пасхи метро Москвы закроется на час позже, в 02:00. Также будет продлена работа наземного транспорта, сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Платформа метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В пасхальную ночь продлим работу городского транспорта: метро и МЦК — до 02:00; больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 03:30», — отметил мэр.

Кроме того, сохранятся ночные рейсы общественного транспорта по 16 маршрутам.

Днём 16 апреля к городским кладбищам организуют движение 35 автобусных маршрутов, проезд на которых будет бесплатным. Однако для автомобильного транспорта путь на некоторых улицах будет перекрыт. Подробная информация о движении транспорта опубликована на портале Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 апреля в московском храме Христа Спасителя проведёт пасхальную службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение посетит президент РФ Владимир Путин. В храм доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Перед литургией патриарх Кирилл обратится к верующим в прямом эфире, поздравление будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас».