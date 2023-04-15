В Швеции отпустили на свободу подозреваемую в шпионаже гражданку России
Стокгольм, 15 апреля 2023, 20:01 — REGNUM Прокуратура Швеции 15 апреля отпустила на свободу гражданку России, задержанную 13 апреля по подозрению в промышленном шпионаже.
«Не было достаточных оснований для задержания. Сегодня я принял решение об освобождении этого лица», — передаёт заявление прокурора Джеймса фон Рейса пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве также отметили, что продолжается предварительное следствие по делу, проводятся необходимые следственные мероприятия.
О задержании гражданки России, сотрудницы нефтеперерабатывающего завода в Гётеборге, сообщалось 14 апреля. Информация о сути подозрений в её отношении не раскрывалась. Сообщалось, что были вызваны на допросы ещё несколько граждан, также было проведено несколько обысков.