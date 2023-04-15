Задержанную в Швеции по подозрению в шпионаже россиянку отпустили на свободу

Стокгольм, , 20:01 — REGNUM Прокуратура Швеции 15 апреля отпустила на свободу гражданку России, задержанную 13 апреля по подозрению в промышленном шпионаже.

Стокгольм © Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Не было достаточных оснований для задержания. Сегодня я принял решение об освобождении этого лица», — передаёт заявление прокурора Джеймса фон Рейса пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве также отметили, что продолжается предварительное следствие по делу, проводятся необходимые следственные мероприятия.

О задержании гражданки России, сотрудницы нефтеперерабатывающего завода в Гётеборге, сообщалось 14 апреля. Информация о сути подозрений в её отношении не раскрывалась. Сообщалось, что были вызваны на допросы ещё несколько граждан, также было проведено несколько обысков.