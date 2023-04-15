Американский политик Барака: Франция и ФРГ стали отворачиваться от США из-за России

Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Франция начала отдаляться от Соединённых Штатов Америки из-за нерациональной политики Вашингтона в отношении Москвы. Об этом в социальной сети Twitter написал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака.

Аджаму Барака © Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — ещё одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией», — отметил политик, что после подрыва «Северных потоков» народ ФРГ стал требовать того же.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу к «стратегической автономии». По его словам, европейцам пора «проснуться», начать думать о своих интересах и не втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня, а также не подстраиваться под «американский ритм». Его слова раскритиковали читатели газеты Le Figaro. В частности, политика обвинили в стремлении заставить людей верить в иллюзии.

Позднее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Вашингтону не стоит упрекать другие страны за нежелание находиться под его гнётом. По его словам, большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран. Он также уточнил, что Соединённые Штаты игнорируют права других на суверенитет, а также злоупотребляют «господством» доллара ради своих интересов.