Мариуполь, ДНР, 15 апреля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Мариуполе открыт памятник освобождавшему город Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову. Об этом 15 апреля сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Дениса Пушилина Памятник Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову в Мариуполе

«Имя Героя России Романа Кутузова навсегда вошло в историю Донецкой Народной Республики. Памятник установлен у школы его имени. Это очень символично — дети должны учиться на примере таких сынов Отечества», — написал Пушилин.

Он отметил, что освобождение Донбасса явило настоящих героев современности, которые служат Родине, а порой отдают за неё свою жизнь.

«Таким героем, безусловно, является генерал-лейтенант Роман Владимирович Кутузов. Сегодня ему в Мариуполе открыли памятник, в городе, который он освобождал», — отметил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что Кутузов честно и бескомпромиссно выполнял свой долг, защищая Донбасс и Россию, и проявлял лучшие качества десантника и военного руководителя.

Кутузов был уроженцем Владимира, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. Он был участником боевых действий в Сирии и Донбассе. В 2022 году освобождал Мариуполь. Он погиб 5 июня 2022 года в ходе боев на славянском направлении. Ему присвоены звания генерал-лейтенанта и Героя России посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что одну из улиц в новых микрорайонах города могут назвать именем погибшего при разминировании порта российского офицера. 8 мая 2022 года при разминировании мариупольского порта погибли четыре моряка из Новороссийска, которыми командовал капитан второго ранга Александр Бобров. В июле 2022 года в порту была открыта мемориальная доска в их честь.