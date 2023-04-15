Генсек ООН Гутерриш призвал стороны конфликта в Судане к немедленному прекращению огня

Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны боестолкновений в Судане к прекращению огня и началу диалога по урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространённом официальным представителем главы организации Стефаном Дюжарриком.

Антониу Гутерриш © Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

«Генеральный секретарь призывает лидеров Вооружённых сил Судана и Сил быстрого реагирования немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса», — говорится в сообщении.

Гутерриш отметил, что эскалация боевых действий окажет негативное влияние на гражданское население и поспособствует ухудшению ситуации в стране. Он «резко осудил» боестолкновения между армией и спецназом Судана, а также призвал страны — члены организации в регионе поддержать усилия по установлению порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.