Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Монако, , 19:23 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв 15 апреля в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло в трёх сетах обыграл Тейлора Фрица из США.

Андрей Рублёв © EPA/SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

Проиграв первый сет со счётом 5:7, два следующих Рублёв уверенно выиграл — 6:1, 6:3. Соперником российского теннисиста в финале станет победитель пары Янник Синнер — Хольгер Руне.

В рейтинге АТР Рублёв в настоящее время занимает шестое место. Финал станет третьим для него в турнирах категории «Мастерс», два предыдущих поединка (оба в 2021 году) он проиграл.

Днём ранее в четвертьфинале турнира в Монте-Карло российский теннисист Даниил Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне в двух сетах — 3:6, 4:6. Предыдущая игра Медведева на турнире против Александра Зверева из Германии завершилась обвинениями Зверева в том, что Медведев — «один из самых нечестных теннисистов в мире».